Vince il concorso ma a giudicarlo c’è pure il padre L’esame farsa per lavorare in aeroporto | la sentenza sui commissari rimasti zitti
Il presidente della commissione di un concorso pubblico era il padre del candidato che si è accaparrato l’unico posto disponibile, ma a verbale questa ovvia incompatibilità non era stata dichiarata. La Corte d’appello di Perugia ha condannato a sei mesi di reclusione il presidente e gli altri due pubblici ufficiali che con lui fungevano da commissari in quella selezione pubblica, ribaltando la sentenza di primo grado del 2023 in cui i tre imputati erano stati assolti «perché il fatto non sussiste». Il concorso e l’accusa di falso ideologico. I fatti risalgono al 2018, quando era stato indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un operatore unico aeroportuale e addetto rampa presso l’ Umbria International Airport San Francesco d’Assisi. 🔗 Leggi su Open.online
