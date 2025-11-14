Vietate da 20 anni Bambino morto in asilo notizia choc sulla cause | si è appena saputo
Nelle ultime ore è emerso un particolare che sta sconvolgendo ancora di più la tragedia del piccolo Leonardo Ricci, il bimbo di due anni morto mentre giocava nel cortile del nido nell’Aretino. Un dettaglio arrivato all’attenzione degli investigatori solo adesso, e che riguarda proprio l’indumento che il bambino indossava quel giorno. Un indumento che, secondo le regole europee, non avrebbe mai dovuto trovarsi né in commercio né tantomeno addosso a un bimbo così piccolo. La ricostruzione parla di un cordino finito attorno al collo, ma ora la domanda diventa ancora più pesante: come ha potuto circolare una felpa che la normativa Ue vieta da anni? A chiarire l’aspetto tecnico è Barbara Bertocci, co-fondatrice e direttrice creativa del marchio Monnalisa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
