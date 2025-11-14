Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-11-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla 91 Roma Fiumicino un incidente causa code tra via Cristoforo Colombo via del Cappellaccio in direzione del raccordo anulare attivo il restringimento di carreggiata rimosso un incidente sul tratto Urbano della A24 la circolazione è tornata regolare tra Portonaccio e via Dei Fiorentini in direzione del raccordo anulare circolazione tornata scorrevole anche sulla A1 roma-napoli a seguito di un incidente avvenuto in precedenza tra il bivio per la diramazione Roma Sud Valmontone in direzione Napoli ci spostiamo sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dove un incidente causa code tra la Roma Fiumicino El Ostiense Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea ferroviaria Cassino la circolazione sospesa tra Colleferro e Anagni per intervento dell'autorità giudiziaria i treni Intercity e regionali possono subire ritardi è sempre per il trasporto ferroviario sulla ferrovia Firenze la circolazione rallentata per un guasto tecnico in prossimità di Capena verso Roma i treni possono registrare ritardi fino a 50 minuti in chiusura lo sciopero del trasporto pubblico a Roma interessa l'intera rete Atac in corso dalle ore 20 la seconda fase che proseguirà fino al termine del servizio al momento chiusa la metro ci restano regolari le altre linee e la metro a ultima corsa alle ore 21:30 Attiva con riduzione di corse la termini-centocelle l'agitazione ricordiamo non coinvolge le linee bus gestite da operatori privati servizio regolare anche per la regionale Cotral per Trenitalia dopo la ciuffa e Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

