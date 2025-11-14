Via Dante mamma e figlia investite sulle strisce

Incidente nella mattina del 14 novembre lungo viale Dante, all’altezza dell’Istituto Casali. Un’auto ha investito madre e figlia di otto anni che stavano attraversando in prossimità delle strisce pedonali. La bambina ha riportato un trauma cranico mentre la madre lievi ferite. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

