Verso le Comunità energetiche rinnovabili e solidali | un incontro per capirne di più

Cos'è una Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale? Perché aderire è vantaggioso per i singoli utenti e fa bene alla collettività? A questa e altre domande risponderà l'incontro pubblico in calendario mercoledì 19 novembre, alle ore 18,15, all'Auditorium Sant'Ilario di via Garibaldi 17. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

