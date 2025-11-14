Verifiche sui progetti finanziati per le periferie | Lecce in linea con i tempi realizzativi
LECCE – Sopralluogo e controllo in loco da parte del presidente del gruppo di monitoraggio del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia, Marco Villani, per accertare lo stato di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Verifiche sui progetti finanziati per le periferie: Lecce in linea con i tempi realizzativi ift.tt/jolDKX1 ift.tt/78Tifwp Vai su X
Quanto tempo dedicate ad ascoltare le emozioni dei vostri alunni? ? Tra verifiche, progetti e programmazioni, a volte dimentichiamo che prima di tutto stiamo accompagnando bambini che imparano a conoscersi anche attraverso ciò che provano. Le emo - facebook.com Vai su Facebook
Verifiche sui progetti finanziati per le periferie: Lecce in linea con i tempi realizzativi - Sopralluogo e controllo in loco da parte del presidente del gruppo di monitoraggio del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città m ... Segnala lecceprima.it
Finanziati 27 progetti per migliorare la qualità della vita - Dalla lotta ai tumori cerebrali alla diagnosi rapida della celiachia, dai dispositivi anti- Si legge su ansa.it