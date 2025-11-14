Usa Netanyahu motteggia su neo eletto sindaco Mamdani | Che dire? Ci parlerei se si istruisse andare a NY? Non temo l' arresto - VIDEO

In un'intervista a tutto campo con la giornalista Erin Molan, il primo ministro israeliano ha commentato pubblicamente l'ascesa dell'"antisemita" Mamdani, minacciando un "futuro molto cupo" per New York se continuerà a seguire le parole del nuovo sindaco "Ha paura di tornare a New York ora ch. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, Netanyahu motteggia su neo eletto sindaco Mamdani: "Che dire? Ci parlerei se si istruisse, andare a NY? Non temo l'arresto" - VIDEO

