Urbanistica un condannato per danno erariale alla Direzione specialistica del Comune di Milano

Una condanna definitiva da 400mila euro per danno erariale. È uno dei biglietti da visita di Massimiliano Lippi, il nuovo dirigente dell’urbanistica e dell’edilizia privata del Comune di Milano, alle dipendenze di Palazzo Marino dal 2023. Lippi è l’uomo promosso la scorsa primavera dal sindaco Giuseppe Sala a gestire gli uffici dopo le riorganizzazioni arrivate a seguito delle inchieste della Procura. La vicenda che ha causato un buco di 623mila euro nel comune di Arcore. Secondo quanto rivelato da LaPresse, Lippi è stato condannato in via definitiva nell’ottobre del 2023 dalla Seconda sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti per un danno erariale da 400mila euro da risarcire al Comune di Arcore, assieme all’avvocato ed ex sindaco di Forza Italia (deceduto nel 2025), Marco Rocchini. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Urbanistica, un condannato per danno erariale alla Direzione specialistica del Comune di Milano

