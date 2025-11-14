Dopo tre anni di indagini, decine di pronunce di Gip, Riesame, Tar, Consiglio di Stato e Corte di Cassazione, tutte sfavorevoli, il Comune di Milano si adegua alla legge in materia di urbanistica, avvertendo che si è “adattato”, ma “non è un principio assoluto”, come scrivono gli avvocati di Palazzo Marino. E si “adatta” con una delibera che stabilisce una ricognizione generale su tutti i permessi edificatori, alla ricerca di quelli passati come “ ristrutturazioni ”, ma in realtà nuove costruzioni ( con relativi maxi-sconti sugli oneri dovuti dai costruttori ), senza però stabilire, in caso di anomalie riscontrate, le sanzioni previste. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Urbanistica a Milano, dopo le sentenze Palazzo Marino costretto a rivedere tutti i permessi edificatori concessi. Ma resta il nodo sanzioni