Un Posto al Sole anticipazioni dal 17 al 21 novembre 2025 | Rosa cerca di fidarsi di Damiano

Davidemaggio.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dubbi di Rosa sono al centro della scena nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Nonostante il ritorno di fiamma, la donna non riesce a fidarsi completamente di Damiano, che a sua volta confida a Clara di non sapere bene quali siano le sue intenzioni con l’ex moglie. Una cena senza impegno, organizzata da Damiano, convince però Rosa del fatto che l’uomo stia facendo davvero sul serio con lei. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono.  Un Posto al Sole  è in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

un posto al sole anticipazioni dal 17 al 21 novembre 2025 rosa cerca di fidarsi di damiano

© Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 17 al 21 novembre 2025: Rosa cerca di fidarsi di Damiano

Leggi anche questi approfondimenti

posto sole anticipazioni 17Anticipazioni Un posto al sole prossima puntata, 17 novembre 2025: Guido e Mariella tornano insieme? - Un posto al sole, anticipazioni prossima settimana e puntata 17 novembre 2025 Torna su Canale Cinque la soap di Rai3 Un posto al sole, una nuova tornata ... Da msn.com

posto sole anticipazioni 17Anticipazioni Un posto al sole dal 17 al 21 novembre 2025: settimana decisiva per Damiano e Rosa - Anticipazioni Un posto al sole dal 17 al 21 novembre 2025: Damiano rischia tutto per Eduardo, Rosa deve decidere. Riporta lifestyleblog.it

posto sole anticipazioni 17Anticipazioni Un Posto al Sole 17-21 novembre 2025 - Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... Da tvserial.it

Cerca Video su questo argomento: Posto Sole Anticipazioni 17