I dubbi di Rosa sono al centro della scena nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Nonostante il ritorno di fiamma, la donna non riesce a fidarsi completamente di Damiano, che a sua volta confida a Clara di non sapere bene quali siano le sue intenzioni con l'ex moglie. Una cena senza impegno, organizzata da Damiano, convince però Rosa del fatto che l'uomo stia facendo davvero sul serio con lei. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. Un Posto al Sole è in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 17 al 21 novembre 2025: Rosa cerca di fidarsi di Damiano