Tempo di lettura: 3 minuti Lunedì 17, alle ore 09:15 di mattina, si terrà l’inaugurazione ufficiale della scultura monumentale “Nodo contro la violenza di genere”, opera del compianto artista salernitano Alfredo Raiola (1948-2025). L’installazione è destinata a diventare un simbolo civico e un segno tangibile di sensibilizzazione e memoria collettiva per la città di Salerno, trovando la sua definitiva collocazione al centro della nuova rotatoria di via Wenner 16. L’iniziativa è stata promossa e voluta dal Consorzio ASI Salerno, che ha inserito l’opera all’interno di un più ampio progetto di riqualificazione dell’area industriale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Un nodo come impegno contro la violenza di genere: l'opera di Raiola sarà inaugurata da De Luca