Un impegno che attraversa i decenni | compie ottant’anni il Cif di Maglie

Lecceprima.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MAGLIE - Il centro italiano femminile di Maglie compie ottantanni e celebra il prestigioso traguardo con una serata presso la Galleria Capece.Fondato l’8 ottobre del 1945 come da una comunicazione al sindaco dell’epoca, Clodomiro Catalano, da parte di Dina Colucci, segretaria dell’associazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Impegno Attraversa Decenni Compie