Un impegno che attraversa i decenni | compie ottant’anni il Cif di Maglie
MAGLIE - Il centro italiano femminile di Maglie compie ottant’anni e celebra il prestigioso traguardo con una serata presso la Galleria Capece.Fondato l’8 ottobre del 1945 come da una comunicazione al sindaco dell’epoca, Clodomiro Catalano, da parte di Dina Colucci, segretaria dell’associazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
