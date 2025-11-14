Ultim’ora Italia | trovato il cadavere di una donna di 51 anni

Tragedia nel quartiere della città italiana, l’ombra dell’ennesimo femminicidio. Nunzia Cappitelli, 51 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento al piano terra. Il corpo è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 14 novembre, riverso sul pavimento del soggiorno, con evidenti segni compatibili con una morte violenta. Fin dai primi rilievi è emersa l’ipotesi che possa trattarsi di un omicidio. Il cadavere della donna è stato scoperto nella casa di piazza Sant’Alfonso a Marianella, quartiere Piscinola, periferia nord di Napoli, dopo l’allarme scattato perché non rispondeva da giorni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it