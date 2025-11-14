Ucraina Crosetto | Dall' Italia 100 milioni di aiuti umanitari per i civili
"Ho parlato con i miei colleghi degli aiuti che l'Italia continuerà a dare a Kiev e per l'assistenza ai civili ci saranno 100 milioni". Ad annunciarlo è il ministro della Difesa Guido Crosetto al termine della riunione dei ministri della Difesa in formato E5 a Berlino. "Consegneremo nel prossimo mese anche gruppi elettrogeni che sono necessari a Kiev per sopravvivere al durissimo inverno che si prepara, e il dodicesimo pacchetto di aiuti militari che ho firmato e che illustrerò al Copasir". "Continua il nostro impegno per l'Ucraina e continuerà sempre perché stiamo difendendo dagli attacchi russi scuole, ospedali, case e cittadini. 🔗 Leggi su Iltempo.it
