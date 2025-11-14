Tutti gli ex famosi di Antonella Clerici | i due mariti Pino Motta e Sergio Cossa il flirt con Massimo Giletti

Due ex mariti, l’ex cestista Pino Motta ed il discografico Sergio Rossa, sono presenti nel passato di Antonella Clerici, insieme al chiacchierato flirt con il collega Massimo Giletti. Prenderà il via stasera a partire dalle 21:30 di The Voice Senior, che vedrà la conduttrice al timone della nuova edizione del talent show d i Raidue. Una giovanissima Antonella Clerici, dopo aver lavorato in reti televisive lombarde, debutta al fianco di Gianfranco De Laurentiis nel programma Dribbling sul finire degli anni Ottanta. Risale a quel periodo la storia con l’ex cestista Pino Motta incontrato tramite amici in comune: i due convolavano a nozze nel 1989, ma l’idillio si interrompeva presto, nel 1991. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tutti gli ex famosi di Antonella Clerici: i due mariti Pino Motta e Sergio Cossa, il flirt con Massimo Giletti

