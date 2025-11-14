TU SI QUE VALES OTTAVA PUNTATA | 5 SUPER VIP NEGLI SPECIALI DUETTI DEL SABATO

È ancora una volta sabato sera e l’appuntamento in tv è in prima serata su Canale 5 con il talento e le emozioni di “Tu Si Que Vales”. Performer di tutte le età portano sul palco spettacolari numeri di magia, danza, canto, acrobazia, illusionismo, comicità. che regalano al pubblico momenti di puro spettacolo e divertimento. A valutarli l’immancabile giuria composta da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare. Insieme a loro arriveranno Luca Laurenti, Max Giusti, Salvatore Esposito, Cristiano Malgioglio e Gabriel Garko per divertirsi a vestire i panni di grandi artisti interpretando indimenticabili della musica italiana e internazionale. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - TU SI QUE VALES, OTTAVA PUNTATA: 5 SUPER VIP NEGLI SPECIALI DUETTI DEL SABATO

