Trump–Orbán l’asse di Budapest | la nuova rotta dell’Occidente che parla con Mosca

L’esenzione energetica all’Ungheria segna la svolta: Trump rilancia l’idea di un summit con Putin e spinge per una pace pragmatica in Ucraina. L’Europa, divisa e sanzionata, osserva. Un vertice che cambia gli equilibri L’incontro del 7 novembre tra Donald Trump e Viktor Orbán alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

