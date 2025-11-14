Trump e la grazia a Netanyahu
La richiesta della grazia per Netanyahu da parte di Trump tiene banco ancor più delle sofferenze dei palestinesi, che i media mainstream sono ben lieti di eludere quando non inevitabile. Visto che di queste ultime ci occupiamo ampiamente, val la pena occuparci anche dell’altro tema, che ha una sua rilevanza e che corre in parallelo con la rivelazioni di alcuni documenti del faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein. Di certo la richiesta di grazia di Trump è del tutto fuori registro e quanti si oppongono a Netanyahu in Israele sono giustamente irritati dell’ingerenza. E scandalo ha suscitato in tanto mondo occidentale perché allevierebbe la pressione sul criminale di guerra che governa Israele, come tale è perseguito dal Tribunale penale internazionale, e altro. 🔗 Leggi su It.insideover.com
