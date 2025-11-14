Trovata morta in casa con una ferita alla testa Ascoltato il compagno
Una donna di 51 anni è stata trovata morta in casa in piazza Sant'Alfonso, a Napoli. Sul posto la polizia scientifica che sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto. È stata disposta dai magistrati della Procura partenopea l'autopsia sul corpo In questo modo si capirà qualcosa in più sulla dinamica che ha portato al decesso della donna. Al momento nessuna pista è esclusa, nemmeno quella dell'omicidio. Sono in corso le indagini degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato Chiaiano e della Squadra Mobile. L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio. All'interno, gli agenti hanno rinvenuto il corpo senza vita di Nunzia Cappitelli, 51 anni, casalinga. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Donna trovata morta nel suo appartamento, sul corpo segni di violenza. non si esclude il femminicidio Vai su X
Ragazza di 23 anni trovata morta nel letto a Caltanissetta. - facebook.com Vai su Facebook
Trovata morta in casa con una ferita alla testa. Ascoltato il compagno - Una donna di 51 anni è stata trovata morta in casa in piazza Sant’Alfonso, a Napoli. Segnala iltempo.it
Giallo a Napoli, donna morta in casa con ferita in testa - Due certezze e tanti dubbi ai quali dare una risposta: è giallo a Napoli per la morte di Nunzia Cappitelli, 51enne trovata senza vita nella sua abitazione, in un mini appartamento al piano terra con u ... Si legge su ansa.it
Trovata morta a casa: forse femminicidio - Una donna di 51 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di piazza Sant'Alfonso, a Piscinola (Napoli). Come scrive rainews.it