Una donna di 51 anni è stata trovata morta in casa in piazza Sant'Alfonso, a Napoli. Sul posto la polizia scientifica che sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto. È stata disposta dai magistrati della Procura partenopea l'autopsia sul corpo In questo modo si capirà qualcosa in più sulla dinamica che ha portato al decesso della donna. Al momento nessuna pista è esclusa, nemmeno quella dell'omicidio. Sono in corso le indagini degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato Chiaiano e della Squadra Mobile. L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio. All'interno, gli agenti hanno rinvenuto il corpo senza vita di Nunzia Cappitelli, 51 anni, casalinga. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trovata morta in casa con una ferita alla testa. Ascoltato il compagno