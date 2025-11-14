Trovata morta in casa con una ferita alla testa Ascoltato il compagno

Iltempo.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 51 anni è stata trovata morta in casa in piazza Sant'Alfonso, a Napoli. Sul posto la polizia scientifica che sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto. È stata disposta dai magistrati della Procura partenopea l'autopsia sul corpo In questo modo si capirà qualcosa in più sulla dinamica che ha portato al decesso della donna. Al momento nessuna pista è esclusa, nemmeno quella dell'omicidio. Sono in corso le indagini degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato Chiaiano e della Squadra Mobile. L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio. All'interno, gli agenti hanno rinvenuto il corpo senza vita di Nunzia Cappitelli, 51 anni, casalinga. 🔗 Leggi su Iltempo.it

trovata morta in casa con una ferita alla testa ascoltato il compagno

© Iltempo.it - Trovata morta in casa con una ferita alla testa. Ascoltato il compagno

Leggi anche questi approfondimenti

trovata morta casa feritaTrovata morta in casa con una ferita alla testa. Ascoltato il compagno - Una donna di 51 anni è stata trovata morta in casa in piazza Sant’Alfonso, a Napoli. Segnala iltempo.it

trovata morta casa feritaGiallo a Napoli, donna morta in casa con ferita in testa - Due certezze e tanti dubbi ai quali dare una risposta: è giallo a Napoli per la morte di Nunzia Cappitelli, 51enne trovata senza vita nella sua abitazione, in un mini appartamento al piano terra con u ... Si legge su ansa.it

trovata morta casa feritaTrovata morta a casa: forse femminicidio - Una donna di 51 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di piazza Sant'Alfonso, a Piscinola (Napoli). Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Trovata Morta Casa Ferita