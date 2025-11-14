Trovata morta in casa a Napoli | interrogato il compagno già denunciato La ferita alla testa e la bottiglia vicino al corpo

Un solo colpo alla testa, una botta violentissima che ha fracassato il cranio di Nunzia Cappitelli, 51enne napoletana residente a piazza Sant’Alfonso, nel quartiere periferico di Piscinola. Gli inquirenti nelle ultime ore si stanno concentrando sulla figura del compagno, un uomo più giovane della vittima che sarebbe già stato sentito. Stando a quanto filtra dagli ambienti investigativi, l’uomo in passato era già stato denunciato più volte per maltrattamenti. Il ritrovamento del cadavere e la bottiglia rotta. La donna 51enne era distesa esanime sul pavimento del suo appartamento quando è stata rinvenuta dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Open.online