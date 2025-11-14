Troppo rischiosa in centro | il Comune contro la scelta di giocare Virtus–Maccabi al PalaDozza

Bolognatoday.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione di disputare la partita Virtus Bologna – Maccabi Tel Aviv nel cuore della città continua a far discutere. A intervenire è l’assessora alla Sicurezza del Comune di Bologna, Matilde Madrid, che esprime una contrarietà netta alla linea annunciata dal ministro dell’Interno Matteo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

