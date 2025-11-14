Troppo rischiosa in centro | il Comune contro la scelta di giocare Virtus–Maccabi al PalaDozza
La decisione di disputare la partita Virtus Bologna – Maccabi Tel Aviv nel cuore della città continua a far discutere. A intervenire è l’assessora alla Sicurezza del Comune di Bologna, Matilde Madrid, che esprime una contrarietà netta alla linea annunciata dal ministro dell’Interno Matteo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Alle 14:00, assieme ad ospiti a sorpresa, riflettiamo sugli ultimi eventi in casa WWE! CM Punk è il nuovo campione! E' la scelta giusta, oppure si tratta di una soluzione troppo comoda e poco rischiosa? - facebook.com Vai su Facebook
"Troppo alto il rischio di personalizzare la sfida", spiegano fonti di primo passo. In fondo, la presidente del Consiglio conosce la lezione della storia: da Matteo Renzi in poi, ogni referendum personalizzato è diventato una roulette Vai su X
"Troppi piccioni in centro: il Comune intervenga" - Caro Carlino, la presenza del piccione di città è ormai massiccia in ogni parte del comune di Ferrara, ma dove la... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Centro storico in ’crisi’: "Troppi negozi chiudono, il Comune apra gli occhi" - Sicurezza, pulizia, accessibilità e sosta i punti deboli su cui intervenire" Modena, 24 marzo 2025 – In centro storico (ma ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Affitti dei negozi troppo alti in centro città, il manager Enrico Barcè: «Falso problema, dipende tutto dai progetti» - Enrico Barcè, già titolare di Miozzi e Zanetti Bimbi, ... Lo riporta ilgazzettino.it