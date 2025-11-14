Trieste Mamma taglia la gola al figlio | si indaga sui disturbi psichiatrici della 55enne

L'avvocata che segue il caso della 55enne ha annunciato di essere intenzionata a richiedere una perizia psichiatrica per la sua cliente, al fine di comprendere le sue capacità per il processo. "Dovranno esserci accertamenti", ha spiegato, aggiungendo che la donna oggi non ha potuto partecipare all'udienza di convalida del fermo perché è ancora ricoverata in ospedale.

