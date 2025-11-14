Tremendo scontro camion-scooter | gravissima una persona

Tremendo incidente tra un camion e uno scooter oggi pomeriggio sulla statale della Cisa, all’altezza di Stradella (Collecchio). Ad avere la peggio lo scooterista, ricoverato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto il 118 e i carabinieri per accertare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

