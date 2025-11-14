Tre uffici identici in tre città diverse | così Putin camuffa la sua posizione
Vladimir Putin utilizzerebbe almeno tre uffici diversi, in tre location differenti e distanti tra loro, per registrare e diffondere i suoi discorsi alla nazione. Il motivo? Nascondere la sua posizione, o almeno, camuffarla per ragioni di sicurezza. Lo rivela Systema, unità investigativa russa, che attraverso l'analisi e la comparazione di circa 700 video tra incontri, riunioni e discorsi del presidente, è riuscita a cogliere piccole ma significative differenze. Gli ambienti riproducono quasi fedelmente l'ufficio presidenziale di Novo-Ogaryovo, vicino Mosca, in altre due località: Sochi, sulle coste del Mar Nero e Valdai, a metà strada tra la capitale e San Pietroburgo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Violenti scontri all’interno degli uffici della Città Metropolitana, in corso Inghilterra a Torino. Dopo un lancio di uova e fumogeni davanti all’ingresso, blindato dalla polizia, i manifestanti sono riusciti a entrare negli uffici da u - facebook.com Vai su Facebook
Putin, dove si trova davvero? I tre uffici identici a Mosca, Sochi e Valdai: così il Cremlino ha tenuto segreta la posizione dello zar - Un'indagine rivela che il Cremlino ha ripetutamente ingannato ... Lo riporta msn.com
Putin e i tre uffici identici, la strategia del Cremlino per confondere la sua posizione - Un’inchiesta di Systema, l’unità investigativa russa di Radio Free Europe/Radio Liberty, conferma che Vladimir Putin lavora regolarmente da tre uffici quasi identici situati ... Riporta ilmessaggero.it
"Tre uffici segreti e identici". Il trucco di Putin per nascondere dove si trova davvero - Secondo un'inchiesta di RFE, Vladimir Putin userebbe tre uffici in località diverse per registrare i suoi discorsi e nascondere la reale posizione per motivi di sicurezza ... Come scrive msn.com