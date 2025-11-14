Tre uffici identici in tre città diverse | così Putin camuffa la sua posizione

Tgcom24.mediaset.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vladimir Putin utilizzerebbe almeno tre uffici diversi, in tre location differenti e distanti tra loro, per registrare e diffondere i suoi discorsi alla nazione. Il motivo? Nascondere la sua posizione, o almeno, camuffarla per ragioni di sicurezza. Lo rivela Systema, unità investigativa russa, che attraverso l'analisi e la comparazione di circa 700 video tra incontri, riunioni e discorsi del presidente, è riuscita a cogliere piccole ma significative differenze. Gli ambienti riproducono quasi fedelmente l'ufficio presidenziale di Novo-Ogaryovo, vicino Mosca, in altre due località: Sochi, sulle coste del Mar Nero e Valdai, a metà strada tra la capitale e San Pietroburgo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

tre uffici identici in tre citt224 diverse cos236 putin camuffa la sua posizione

© Tgcom24.mediaset.it - "Tre uffici identici in tre città diverse": così Putin camuffa la sua posizione

Contenuti che potrebbero interessarti

tre uffici identici trePutin, dove si trova davvero? I tre uffici identici a Mosca, Sochi e Valdai: così il Cremlino ha tenuto segreta la posizione dello zar - Un'indagine rivela che il Cremlino ha ripetutamente ingannato ... Lo riporta msn.com

tre uffici identici trePutin e i tre uffici identici, la strategia del Cremlino per confondere la sua posizione - Un’inchiesta di Systema, l’unità investigativa russa di Radio Free Europe/Radio Liberty, conferma che Vladimir Putin lavora regolarmente da tre uffici quasi identici situati ... Riporta ilmessaggero.it

tre uffici identici tre"Tre uffici segreti e identici". Il trucco di Putin per nascondere dove si trova davvero - Secondo un'inchiesta di RFE, Vladimir Putin userebbe tre uffici in località diverse per registrare i suoi discorsi e nascondere la reale posizione per motivi di sicurezza ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tre Uffici Identici Tre