Tragedia all' asilo nido | ci sono 5 avvisi di garanzia

Cinque avvisi di garanzia inviati dalla procura di Arezzo a seguito della morte del bimbo di due anni avvenuta all'interno dell'asilo nido di Soci lo scorso mercoledì 12 novembre. A riceverli sarebbero state le educatrici della sezione riservata ai piccoli dai 13 ai 36 mesi, la stessa frequentata. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

