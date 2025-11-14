Luceverde Roma Buonasera ancora molto intenso il traffico sulle strade della capitale sul grande raccordo anulare in carreggiata interna segnalato una coda per incidente tra uscite Boccea e Cassia altro incidente tra l'uscita per Fiumicino e Pontina code presente in entrambe le carreggiate sulle auto della Magliana si sta in coda per incidente tra via Laurentina via Isacco Newton direzione del raccordo su via del Foro Italico tra che includa tra l'uscita e Corso Francia e Salaria verso San Giovanni e a seguire code tra l'uscita Tiburtina viale Castrense sempre verso San Giovanni fuori raccordo sulla via Cristoforo Colombo rallentamenti e code per traffico tra via di Mezzocammino noi via di Acilia direzione di Ostia ed infine per il trasporto pubblico o terminata la seconda frazione dello sciopero per i soli dipendenti Atac con la rete Attiva sino alle ore 20 poi a rischio dalle 20 A fine servizio e comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito un roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-11-2025 ore 20:30