Tradimento anticipazioni puntata di venerdì 21 novembre 2025 | Selin viene scarcerata in attesa del processo

Buone notizie per Selin nel corso della prossima puntata di Tradimento, in onda in prima serata, su Canale 5, venerdì 21 novembre 2025. Il giudice accoglie infatti l’istanza di scarcerazione in attesa del processo e la moglie di Tolga è libera di circolare in città anche senza il braccialetto elettronico. Ecco le anticipazioni. Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 21 novembre 2025. Güzide va da Nermin, vedova del medico che l’ha fatta partorire, e scopre che nel ’98 c’era anche un altro uomo che assisteva le partorienti: Lutfu Taninir, su cui inizia a indagare. Il giudice approva l’istanza di scarcerazione di Selin in attesa del processo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 21 novembre 2025: Selin viene scarcerata in attesa del processo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tradimento, anticipazioni choc: Kahraman fa una scoperta che gli cambia la vita - facebook.com Vai su Facebook

Tradimento, Anticipazioni Puntata del 14 novembre 2025: Mualla chiede perdono a Guzide, sarà sincera? - Scopriamo insieme le anticipazioni di cosa succederà oggi nella dizi di Canale5. Si legge su msn.com

Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 14 novembre - Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 14 novembre 2025 in onda su Canale 5 dalle ore 21. tpi.it scrive

“Tradimento”, nella puntata di stasera Kahraman decide di cambiare vita e Mualla chiede perdono - Kahraman e Oylum vanno a cena da Güzide e Mualla decide di unirsi all’incontro, senza invito, portando con sé dei piatti preparati per l’occasione. Riporta iodonna.it