Tradimento anticipazioni 21 novembre | Guzide cerca il video che incastra Tarik

Le anticipazioni della puntata di Tradimento in onda venerdì 21 novembre alle 21.20 su Canale 5. Il nodo più caldo riguarda il video che Yesim ha confessato di aver girato: riprende Tarik mentre uccide Korkmaz. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tradimento, anticipazioni choc: Kahraman fa una scoperta che gli cambia la vita - facebook.com Vai su Facebook

Tradimento anticipazioni penultima puntata 21 novembre: Yesim incastra Tarik - Diversi colpi di scena accadranno nel corso della penultima puntata di Tradimento in programma venerdì 21 novembre in prima visione sui teleschermi di ... Si legge su ilsipontino.net

Tradimento, anticipazioni venerdì 21 novembre 2025 - Tradimento, anticipazioni venerdì 21 novembre 2025 della serie turca in onda da mercoledì 5 febbraio 2025 su Canale 5. Segnala tvserial.it

Tradimento, trama 21 novembre: Guzide cerca il figlio ed è scossa, Oylum perde il telefono - Guzide scopre che, il giorno in cui ha partorito suo figlio, in servizio all’ospedale c’era anche Lutfu Taninir e decide di indagare su di lui ... Come scrive it.blastingnews.com