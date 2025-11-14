TNA | brutta reazione dei fan per la vittoria del titolo di Frankie Kazarian

L’ultima edizione di Impact ha avuto un finale parecchio controverso, che ha visto nel main event Frankie Kazarian vincere il TNA World Championship, strappandolo dalla vita di Mike Santana dopo nemmeno un mese di regno. A seguito dello show i fan TNA hanno espresso il loro disappunto su questa decisione criticando molto la compagnia sui social. Brutto colpo per la TNA che non può fare altro che incassare la pioggia di commenti negativi con alcuni fan che hanno sottolineato la pessima gestione di Santana negli ultimi mesi, facendo notare che non ha superato nemmeno uno show televisivo dopo Bound For Glory da campione, inoltre in molti hanno affermato di non avere niente contro Kazarian ma invece, hanno criticato la gestione del titolo e di come Trick williams, che non fa nemmeno parte della TNA, abbia avuto un regno più lungo di quello del portoricano. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

