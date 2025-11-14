Tiro con l’arco | i risultati dei ranking round del GT Open Benissimo Di Nardo ed Aloisi nel compound femminile

La seconda tappa delle Indoor World Series 2025-2026 di tiro con l’arco è stata ufficialmente inaugurata dai ranking round delle competizioni di ricurvo e compound a Strassen in Lussemburgo. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio dopo 60 frecce scagliate. Arco ricurvo La graduatoria maschile ha visto l’israeliano Roy Dror totalizzare il primo punteggio con 592 su 600, mentre al femminile a terminare davanti a tutte è stata la tedesca Michelle Kroppen con lo score di 586 su 600: in entrambi i casi non vi erano italiani in concorso. Arco compound Ottime notizie dal settore femminile per l’Italia: Giulia Di Nardo ha chiuso in prima posizione a 592, alle sue spalle Francesca Aloisi con 591, mentre Andrea Nicole Moccia ha completato la sua performance in sesta piazza a 584. 🔗 Leggi su Oasport.it

