Terremoto in Fdi cacciata dalle chat del partito | quella cosa non è andata giù!

A Senigallia si respira aria di forte tensione interna in Fratelli d'Italia, dopo la notizia – ormai diventata di dominio pubblico – dell'esclusione di Cinzia Petetta, assessore alle Pari Opportunità, dalla chat ufficiale del partito. Una decisione che avrebbe generato non poco sconcerto e che, secondo varie ricostruzioni, sarebbe legata alla proposta avanzata dall'assessore di inserire nel calendario di novembre un'iniziativa dedicata agli uomini, proprio nel mese della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L'idea della cosiddetta "festa dell'uomo", formulata durante una seduta del consiglio comunale, aveva raggiunto un'eco nazionale: Petetta l'aveva descritta come un tentativo di creare «un'apertura anche nei confronti dell'altro sesso», per coinvolgere gli uomini in un tema cruciale come quello della violenza di genere.

