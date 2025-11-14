Terna e Università di Salerno via alla quarta edizione del Master Tyrrhenian Lab sulla transizione energetica
È stata inaugurata presso il Teatro “Filippo Alison” dell’Università degli Studi di Salerno la quarta edizione del Master “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”, promosso da Terna in collaborazione con le Università di Salerno, Cagliari e Palermo, nell’ambito del progetto Tyrrhenian Lab. Il Master, prorogato di ulteriori due anni, è partito contemporaneamente nei tre atenei coinvolti. A Salerno hanno partecipato Francesco Del Pizzo, direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna e presidente e coordinatore scientifico del Tyrrhenian Lab, e il rettore dell’Università, Virgilio D’Antonio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
