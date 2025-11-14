Pur di salvare la direttrice (meloniana) dell’Ufficio Stampa Rai, Incoronata Boccia, autrice di un discusso intervento contro i giornalisti al convegno organizzato dall’Unione delle Comunità Ebraiche e Cnel il 7 ottobre scorso, i vertici di TeleMeloni sono arrivati ad attaccare il lavoro dei cronisti del servizio pubblico. Per i vertici Rai, infatti, quando Boccia mise in dubbio la verità delle notizie da Gaza, arrivando a sentenziare che “ non esiste nessuna prova che ci siano state sventagliate di mitra da parte dell’esercito israeliano sui civili inermi “, di fatto negando la bontà delle cronache riportate dalla Rai (e da tutte le televisioni e media del mondo), fece un intervento “di carattere esclusivamente deontologico e professionale”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - TeleMeloni in campo a difesa di Immacolata Boccia: “Al Cnel non criticò la Rai su Gaza”. Insorge l’Usigrai