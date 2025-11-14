La prima sezione della Supreme Federal Court of Brazil (STF) ha deciso di accogliere la denuncia della Procura Generale della Repubblica nei confronti di Eduardo Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro. Il provvedimento – anticipato da testate brasiliane e confermato da fonti ufficiali – apre la strada al processo per accuse di coercizione compiute all’estero, finalizzate a condizionare il procedimento penale a carico del padre. Secondo l’imputazione della Procura, Eduardo Bolsonaro avrebbe esercitato pressioni sulle autorità statunitensi perché intervenissero in favore del padre: chiedendo sanzioni economiche contro il Brasile, sospensione di visti per giudici della Corte suprema brasiliana e l’uso della legge “Magnitsky”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Svolta in Brasile: la Suprema Corte apre il processo contro Eduardo Bolsonaro