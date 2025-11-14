anticipazioni sui film animati del 2026: la sfida tra “Toy Story 5” e “Super Mario Galaxy”. Il calendario cinematografico del 2026 si preannuncia ricco di produzioni di grande richiamo, con due titoli molto attesi nel settore dell’animazione: “Toy Story 5” e “Super Mario Galaxy”. Questi due blockbuster rappresentano le principali competizioni per conquistare il pubblico delle sale cinematografiche nel prossimo anno, che potrebbe rivelarsi il più prolifico dal 2019 in poi. le uscite principali e le aspettative generali. Il 2026 offrirà un ricco palinsesto di film provenienti da diversi generi: da supereroi come Spider-Man: Brand New Day e Avengers: Doomsday a opere di registi di spicco come The Odyssey di Christopher Nolan e Dune: Part 3 di Denis Villeneuve. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Super Mario Galaxy contro Toy Story 5 la sfida al botteghino del 2026