Studente aggredisce la vicepreside Ancodis | Figure importanti senza riconoscimento giuridico e contrattuale

Orizzontescuola.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo episodio di violenza a scuola. A Grosseto, una vicepreside è stata colpita al volto da uno studente di 15 anni, riportando una grave lesione alla bocca. Il gesto, improvviso e violento, è avvenuto all’esterno dell’istituto, in presenza del padre del ragazzo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

