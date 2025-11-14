Studente aggredisce la vicepreside Ancodis | Figure importanti senza riconoscimento giuridico e contrattuale
Un nuovo episodio di violenza a scuola. A Grosseto, una vicepreside è stata colpita al volto da uno studente di 15 anni, riportando una grave lesione alla bocca. Il gesto, improvviso e violento, è avvenuto all’esterno dell’istituto, in presenza del padre del ragazzo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’Asl Toscana sud est avvia la sorveglianza sui contatti stretti dello studente: nessun rischio rilevante di contagio #MaremmaOggi #sanità - facebook.com Vai su Facebook
Studente non entra a scuola, la vicepreside lo avvicina, lui le sferra un pugno al volto - Quando il 15enne ha visto il genitore ha aggredito l’insegnante ... Segnala msn.com