Stoccolma bus si schianta contro una pensilina | tre morti e diversi feriti Fermato l' autista

Ilmattino.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia in Svezia. Un autobus di linea a due piani si è schiantato contro una pensilina nel centro di Stoccolma, uccidendo tre persone e ferendone diverse altre, almeno due in modo grave.. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

stoccolma bus si schianta contro una pensilina tre morti e diversi feriti fermato l autista

© Ilmattino.it - Stoccolma, bus si schianta contro una pensilina: tre morti e diversi feriti. Fermato l'autista

Approfondisci con queste news

stoccolma bus schianta controBus contro una pensilina a Stoccolma. Ci sono morti e feriti. L'autista è stato arrestato - Un autobus si è schiantato contro una pensilina nel quartiere Östermalm, nel centro storico di Stoccolma. Scrive iltempo.it

stoccolma bus schianta controPanico a Stoccolma (Svezia), bus si schianta contro una fermata: morti e feriti. Arrestato l'autista - Le immagini pubblicate dai media svedesi mostrano un gruppo di poliziotti, ambulanze e veicoli di emergenza sul posto ... Segnala affaritaliani.it

stoccolma bus schianta controStoccolma, bus si schianta contro pensilina: fermato conducente. Polizia: "Diversi morti" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Stoccolma, bus si schianta contro pensilina: fermato conducente. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Stoccolma Bus Schianta Contro