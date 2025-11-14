Stoccolma autobus a due piani travolge pensilina | tre morti e diversi feriti

14 nov 2025

Grande paura a Stoccolma, dove un autobus di linea a due piani si è schiantato contro una pensilina nel centro, uccidendo tre persone e ferendone diverse altre, almeno due in modo grave. Il conducente del mezzo è stato fermato, ma la polizia ritiene si sia trattato di un incidente, con qualcuno che ipotizza la possibilità di un malore di chi era al guida del bus, in quel momento senza passeggeri.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

stoccolma autobus a due piani travolge pensilina tre morti e diversi feriti

Stoccolma, autobus a due piani travolge pensilina: tre morti e diversi feriti

