Stipendio Sommer il portiere nerazzurro è nella top 10 degli estremi difensori più pagati La classifica completa

Il CIES Football Observatory ha recentemente pubblicato il suo 521° Weekly Post, svelando i 100 giocatori al mondo con gli stipendi più alti, sulla base di un modello statistico che considera variabili come il tempo di gioco, il livello delle partite disputate e la percentuale di presenze da titolare nell'ultimo anno. Tra questi, spicca anche il nome di Yann Sommer, portiere dell'Inter, che si trova nella top 10 mondiale per quanto riguarda il suo stipendio annuale.

