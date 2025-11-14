Star Trek | in arrivo un nuovo film ecco chi dirigerà il progetto
Paramount collaborerà con i filmmaker Jonathan Goldstein e John Francis Daley per riportare sul grande schermo l'amata saga sci-fi. La saga di Star Trek si espanderà con un nuovo film che verrà diretto, scritto e prodotto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley. Il progetto verrà realizzato per Paramount e, attualmente, non sono stati svelati i dettagli riguardanti la trama o i possibili membri del cast. I primi dettagli del reboot Le fonti di Deadline sostengono che il lungometraggio che verrà realizzato da Jonathan Goldstein e John Francis Daley non avrà alcun legame con le serie televisive o i precedenti film di Star Trek. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sonequa Martin-Green alimenta le speranze dei fan di Discovery, per un cameo in Starfleet Academy, confermando l'intenzione di Kurtzman. https://www.extratrek.it/2025/11/12/star-trek-starfleet-academy-burnham-apparira-sonequa-martin-green-risponde/ # - facebook.com Vai su Facebook
Star Trek: in arrivo un nuovo film, ecco chi dirigerà il progetto - Paramount collaborerà con i filmmaker Jonathan Goldstein e John Francis Daley per riportare sul grande schermo l'amata saga sci- Scrive movieplayer.it
Star Trek, nuovo reboot cinematografico in arrivo dagli sceneggiatori di Spider Man: Homecoming - Paramount ha deciso di rilanciare il suo brand di punta anche al cinema, dopo i recenti insuccessi: la parola d'ordine è voltare pagina ... Secondo msn.com
Star Trek, annunciato un nuovo film dell’amata saga sci-fi! Tutti i dettagli - Dopo una lunghissima attesa, il franchise di Star Trek si prepara a tornare anche una volta sui grandi schermi ... Scrive bestmovie.it