Paramount collaborerà con i filmmaker Jonathan Goldstein e John Francis Daley per riportare sul grande schermo l'amata saga sci-fi. La saga di Star Trek si espanderà con un nuovo film che verrà diretto, scritto e prodotto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley. Il progetto verrà realizzato per Paramount e, attualmente, non sono stati svelati i dettagli riguardanti la trama o i possibili membri del cast. I primi dettagli del reboot Le fonti di Deadline sostengono che il lungometraggio che verrà realizzato da Jonathan Goldstein e John Francis Daley non avrà alcun legame con le serie televisive o i precedenti film di Star Trek. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Star Trek: in arrivo un nuovo film, ecco chi dirigerà il progetto