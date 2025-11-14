star di netflix john beam in condizioni critiche dopo aver ricevuto un colpo sulla campus universitario

incidente di sparatoria su un campus universitario coinvolge l’ex allenatore di football. Un grave episodio di violenza si è verificato presso una college negli Stati Uniti, coinvolgendo un noto ex allenatore di football apparso nella celebre serie documentaristica Last Chance U. In circostanze ancora da chiarire, l’allenatore ha subito una ferita da arma da fuoco durante un attacco che ha messo in allerta l’intera comunità educativa. La vicenda ha generato immediatamente un accesso di allerta e si sono susseguite discussioni sulla sicurezza nei campus e sulla tutela degli studenti e del personale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

