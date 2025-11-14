Spalletti Juve il tecnico prepara un doppio esperimento | vuole adattare quei due bianconeri come registi puri! Tutti i dettagli

Juventusnews24.com | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti Juve il tecnico testa Miretti e Adzic come play: l’allenatore modella i giovani in quel ruolo per preparare il terreno al colpo estivo. Luciano Spalletti  non perde tempo e trasforma la sosta per le Nazionali in un laboratorio tattico per la sua  Juventus. Con il  calciomercato  di  gennaio  che si preannuncia bloccato (come confermato dal giornalista  Gianni Balzarini, che lo ritiene “impossibile” se non per scambi o svincolati), il tecnico ha deciso di costruire in casa il profilo che più gli manca: il regista puro.  Spalletti  ha un’esigenza chiara per il suo  4-3-3  (che sta testando in questi giorni): un metronomo “alla  Lobotka “, un giocatore che detti i tempi davanti alla difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti juve il tecnico prepara un doppio esperimento vuole adattare quei due bianconeri come registi puri tutti i dettagli

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, il tecnico prepara un doppio esperimento: vuole adattare quei due bianconeri come registi puri! Tutti i dettagli

Approfondisci con queste news

spalletti juve tecnico preparaJuventus, Spalletti prepara un cambio di modulo: Vlahovic e Yildiz al centro del nuovo attacco bianconero - Juventus, Spalletti prepara un cambio di modulo: Vlahovic e Yildiz al centro del nuovo attacco bianconero ne parla Leggo Milano. Lo riporta tuttojuve.com

spalletti juve tecnico preparaJuventus, Bargiggia: ‘Conte prepara il terreno per andare a giugno al posto di Spalletti’ - Paolo Bargiggia ha parlato del futuro della panchina della Juventus, spiegando che Antonio Conte sarebbe pronto a tornare a guidare i bianconeri ... Da it.blastingnews.com

spalletti juve tecnico preparaLa Juventus prepara il calciomercato di gennaio: obiettivo un nuovo regista per rinforzare la rosa - La Juventus prepara il calciomercato di gennaio: obiettivo un nuovo regista per rinforzare la rosa La Juventus inizia a definire i propri piani in vista del calciomercato invernale di gennaio, ... Come scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Juve Tecnico Prepara