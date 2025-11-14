Spalletti Juve il tecnico prepara un doppio esperimento | vuole adattare quei due bianconeri come registi puri! Tutti i dettagli

Spalletti Juve il tecnico testa Miretti e Adzic come play: l’allenatore modella i giovani in quel ruolo per preparare il terreno al colpo estivo. Luciano Spalletti non perde tempo e trasforma la sosta per le Nazionali in un laboratorio tattico per la sua Juventus. Con il calciomercato di gennaio che si preannuncia bloccato (come confermato dal giornalista Gianni Balzarini, che lo ritiene “impossibile” se non per scambi o svincolati), il tecnico ha deciso di costruire in casa il profilo che più gli manca: il regista puro. Spalletti ha un’esigenza chiara per il suo 4-3-3 (che sta testando in questi giorni): un metronomo “alla Lobotka “, un giocatore che detti i tempi davanti alla difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

