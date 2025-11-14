Sommer candidato al Best FIFA Men’s Goalkeeper | la motivazione

Inter News 24 e l’elogio all’estremo difensore dell’Inter. Le ultime. C’è anche Yann Sommer, portiere dell’ Inter, nell’elenco ufficiale dei candidati per il prestigioso premio “The Best FIFA Men’s Goalkeeper”, che verrà assegnato al miglior portiere dell’anno solare 2025. Un riconoscimento importante per l’estremo difensore svizzero, che si è distinto come uno dei pilastri della squadra nerazzurra. La FIFA ha reso note le motivazioni della sua candidatura, evidenziando le prestazioni di altissimo livello sia in campo europeo che internazionale con la maglia del club meneghino. 🔗 Leggi su Internews24.com

