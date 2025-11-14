Sinner | Super felice no Ma Alcaraz si merita il numero uno in ATP

Torino, 14 novembre 2025 – Il match vinto contro Ben Shelton alle Atp Finals lascia ottime sensazioni a Jannik Sinner, che prima di scendere in campo contro l’americano ha assistito alla premiazione di Carlos Alcaraz, numero uno del 2025. “Cosa ho pensato in quei momenti? Alla fine ero molto attento alla partita, sono felice per lui” ha spiegato il fuoriclasse azzurro in conferenza stampa. “Sono super felice? No, direi una bugia – ha continuato con un sorriso – però se lo merita, ha giocato una stagione incredibile, ha vinto due Slam, 8 tornei”. Sinner e i complimenti ad Alcaraz per il numero uno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

SUPER SINNER Jannik Sinner vince anche contro Shelton alle ATP Finals con il risultato finale di 6-3, 7-6. L'italiano, già qualificato alla semifinale, vince così anche la terza sfida del girone. #CorrieredelloSport #Sinner #Shelton #Finals Vai su X

SUPER SINNER Jannik Sinner vince anche contro Shelton alle ATP Finals con il risultato finale di 6-3, 7-6. L'italiano, già qualificato alla semifinale, vince così anche la terza sfida del girone. #CorrieredelloSport #Sinner #Shelton #Finals - facebook.com Vai su Facebook

Sinner su Alcaraz (n.1 del ranking): «Non posso essere super felice ma dovessi scegliere un altro giocatore sarebbe lui» - Jannik Sinner ha chiuso da imbattuto il girone delle Atp Finals di Torino e ora si prepara alla semifinale di sabato contro l'australiano De Minaur. Riporta ilmessaggero.it

Sinner: "Numero 1 o no la mia stagione è stata incredibile" - Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Alexander Zverev che gli ha regalato l'accesso in semifinale. Si legge su eurosport.it

Sinner: “Alcaraz n.1? Sono felice per lui, non superfelice. Ma se lo merita” - Battendo Ben Shelton, per il terzo anno di fila Jannik Sinner ha chiuso il round robin delle Atp Finals senza sconfitte. Da msn.com