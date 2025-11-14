Sinner batte anche Shelton
A Sinner bastano 1 ora e 34 minuti per avere la meglio sullo statunitense Shelton. Alle Atp Finals di Torino il risultato è di due set a zero (6-3, 7-6). Una partita che in realtà non aveva molto da raccontare, l’italiano era già qualificato alle semifinali. Sinner, contro Shelton per migliorare. Sicuramente la partita contro lo statunitense è servita all’altoatesino per aggiustare alcuni colpi nuovi. Infatti non una delle sue partite migliori, ma il risultato è sempre lo stesso. Potremmo aggiungere che si tratta di un buon viatico, un processo di miglioramento che potrebbe servire nelle semifinali ed in un’eventuale finale, dove più che prevedibile potrebbe essere l’ennesimo scontro con Alcaraz. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
