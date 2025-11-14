Sinner | Alcaraz merita di essere n1 Io non sono una macchina prima o poi perderò una partita

AGI - Carlos Alcaraz è stato premiato a Torino quale giocatore che chiuderà il 2025 come numero 1 del ranking mondiale. La cerimonia è avvenuta prima della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton alle ATP Finals. A consegnare il premio allo spagnolo è stato Andrea Gaudenzi, presidente dell'ATP. "È un grande piacere per me essere di nuovo numero uno al mondo - ha commentato Alcaraz -, è una cosa per cui ho lavorato molto duramente insieme al mio team. È un viaggio che non si fa da soli ma si condivide con tutto lo staff ". Alcaraz visto da Sinner. Di Carlos Alcaraz ha parlato Jannik Sinner in conferenza stampa, commentando il successo e il raggiungimento del primo posto mondiale da parte dello spagnolo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sinner: "Alcaraz merita di essere n.1. Io non sono una macchina, prima o poi perderò una partita"

Altre letture consigliate

Jannik Sinner su Alcaraz premiato come numero 1 prima della sua partita: "Sono felice per lui, ma ti dicessi di essere super felice... direi una bugia! Però se lo merita, ha giocato una stagione incredibile: ha vinto due Slam, otto tornei. Sta giocando a un livello Vai su X

Musetti, niente semifinale! Alcaraz vince in due set e lo elimina: lo spagnolo vince il Gruppo Jimmy Connors alle Finals, chiuderà il 2025 da numero 1 del mondo davanti a Sinner - facebook.com Vai su Facebook

Sinner: “Alcaraz merita di essere numero 1, sono felice per lui” - Però se lo merita perché ha giocato una stagione incredibile e sta giocando a livello ... Riporta oktennis.it

Sinner 'Alcaraz merita di essere il numero uno' - Però se lo merita perché ha giocato una stagione incredibile e sta giocando a livello altissimo". Secondo msn.com

Sinner su Alcaraz (n.1 del ranking): «Non posso essere super felice ma dovessi scegliere un altro giocatore sarebbe lui» - Jannik Sinner ha chiuso da imbattuto il girone delle Atp Finals di Torino e ora si prepara alla semifinale di sabato contro l'australiano De Minaur. ilmessaggero.it scrive