Sharknado | Arriva il settimo film Sharknado Origins il prequel del b-movie cult!

Il fenomeno cult dei B-movie, “Sharknado”, non è finito! Dopo sei capitoli sempre più esilaranti e surreali, la saga di squali volanti e trombe marine sta per tornare. Vi sveliamo i dettagli esclusivi sul settimo atteso film: un prequel intitolato “Sharknado Origins”. Ritorno a un’estate perfetta. interrotta dagli squali. The Asylum, la casa di produzione che ha trasformato un’idea folle in un inaspettato successo globale, ha confermato lo sviluppo di “Sharknado Origins”. Contrariamente a quanto si pensava dopo “The Last Sharknado” del 2018, la serie riprenderà vita sul grande schermo, promettendo altra “insana e dozzinale follia”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

