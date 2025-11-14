Servono soldati in Germania si parte dai classe 2008 | i quiz e lo stipendio previsto per i 18enni tedeschi
Non un ritorno alla leva obbligatoria, ma un piano per aumentare il numero di persone che prestano servizio militare. Il governo tedesco ha annunciato che dal 1° gennaio 2026 circa 700 mila giovani nati nel 2008, quindi prossimi al compimento dei 18 anni, saranno contattati per registrarsi presso il governo e sottoporsi a una visita medica che accerti le loro capacità fisiche e mentali. I giovani tedeschi dovranno inoltre compilare un questionario obbligatorio online in cui inserire informazioni su salute, prontezza fisica, livello d’istruzione e altre informazioni tra cui la disponibilità ad arruolarsi nell’esercito, se necessario. 🔗 Leggi su Open.online
