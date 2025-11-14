Serie A l’agente accende l’entusiasmo e conferma l’affare | si può chiudere!
Manca ancora circa un mese e mezzo per il ritorno del calciomercato, con la sua finestra invernale. Nonostante manchi ancora del tempo, iniziano a delinearsi dei possibili affari che potrebbero diventare concreti non appena la finestra di calciomercato invernale prende il via. Tra questi c’è il possibile ritorno in Serie A di Lorenzo Insigne, con l’agente dell’ex Napoli che suggerisce un possibile affare con la Lazio. Le sue parole a radio Kiss Kiss. L’agente di Insigne: “Per le sue caratteristiche piace alla Lazio”. Il possibile ritorno di Lorenzo Insigne in Serie A si era già palesato durante il calciomercato estivo ma, alla fine, l’ex giocatore del Napoli è rimasto svincolato in attesa di una nuova esperienza. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
