Scontro nel governo sulle armi all’Ucraina dopo lo scandalo corruzione Salvini | Niente soldi ai corrotti Crosetto frena | Solo due casi

Il dibattito sul dodicesimo pacchetto di armi per Kiev si è trasformato in una battaglia dai toni accesi tutta interna al governo. Alla luce dell’ indagine sulla corruzione nel settore energetico, che ha fatto saltare due sedie tra i ministri del governo e che ha coinvolto l’ex alleato più stretto del presidente Volodymyr Zelensky, il leader della Lega Matteo Salvini ha ribadito la sua posizione fortemente contraria a una nuova fornitura per l’Ucraina: « Non vorrei che con quei soldi dei lavoratori, dei pensionati italiani si andasse ad alimentare ulteriore corruzione ». A rispondergli, in maniera molto secca, il ministro della Difesa Guido Crosetto: «Gli americani e gli inglesi sbarcati in Sicilia non hanno giudicato l’Italia per la presenza della mafia ». 🔗 Leggi su Open.online